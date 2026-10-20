Страховые компании во Франции могут понести убытки до 1,2 млрд евро из-за беспорядков, охвативших страну в минувшие выходные, пишет Financial Times со ссылкой на оценку аналитиков Morningstar DBRS.
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