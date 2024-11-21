Путин открыл россиянам новые площадки для заработка

Президент России Владимир Путин упростил налоговую систему для продавцов на маркетплейсах. На встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым глава государства обсудил взрывной рост онлайн-торговли и ее регулирование.
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