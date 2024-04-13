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Роднина об обвинениях канадки Дюамель в адрес Валиевой: это все домыслы

Роднина об обвинениях канадки Дюамель в адрес Валиевой: это все домыслы

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала домыслами слова канадской фигуристки Меган Дюамель в адрес Камилы Валиевой о том, что никто не принимает 50 запрещенных препаратов без злого умысла, передает Sport24.

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