Украинский пленный: командиры ВСУ воруют гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь, предназначавшаяся для военнослужащих 645-го зенитно-пулеметного батальона ПВО ВСУ в Киеве, разворовывалась командованием, рассказал в беседе с РИА Новости попавший в плен бывший боец этого подразделения Сергей Дзюба.