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Зоозащитница оценила законопроект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

Зоозащитница оценила законопроект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

Наталья Базаркина, представитель одного из обществ защиты животных, поделилась своим мнением с радио «Комсомольская правда» о новом законопроекте о штрафах за несоблюдение требований по содержанию домашних питомцев .

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