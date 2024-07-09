Зоозащитница оценила законопроект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

Наталья Базаркина, представитель одного из обществ защиты животных, поделилась своим мнением с радио «Комсомольская правда» о новом законопроекте о штрафах за несоблюдение требований по содержанию домашних питомцев .
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