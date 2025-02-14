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Названы маршруты первых аэротакси в России

Названы маршруты первых аэротакси в России

Первые маршруты воздушных такси будут соединять аэропорты. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный конструктор центра «Беспилотные летательные аппараты» Дирекции «Аэромобильность» Московского авиационного института Максим Калягин.

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