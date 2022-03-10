WADA сообщило о переносе аудиторской проверки в отношении РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило перенести аудиторскую проверку в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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