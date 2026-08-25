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Ислам Махачев – про недовольство Двалишвили флагом России: «Петр Ян победит его и заставит замолчать»

Чемпион UFC Ислам Махачев прокомментировал слова Мераба Двалишвили , который был недоволен, что команда Ислама развернула флаг России в октагоне после победы над Иэном Гэрри на UFC 330.

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