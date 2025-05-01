Боец "Мазута": в Книгу рекордов Гиннесса пора внести беспилотник ВТ-40

Беспилотник коптерного типа ВТ-40 пора вносить в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом ТАСС заявил командир учебного центра БПЛА и технического отдела при 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки войск "Днепр" с позывным "Мазута".