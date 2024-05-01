Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Первомаем

По мнению главы региона, весь Алтай заслуживает звания края трудовой доблести Фото: Telegram-канал Виктора Томенко Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем весны и труда.
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