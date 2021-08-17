ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 августа 2021 года

Энергетический прогноз на семнадцатое августа две тысячи двадцать первого года. Числовой код 989 = «Боль отказа — это вполне реальный химический процесс, происходящий в мозгу человека» = «Вчера я был умным и хотел изменить Мир; сегодня я мудрый, поэтому меняю себя» = Главное свойство живого Духа - это реагирование на окружающий Мир и воспроизводство вечной Жизни = Духовно развитая сущность - всегда самодостаточна, ибо она уже трансцендентна и многомерна = Душа бессмертна, и, любящие друг друга, встретятся вновь мгновения или Жизни спустя.