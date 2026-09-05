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Царьград

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Финансовый аналитик прогнозирует рост цен на Украине на 10-15%

Финансовый аналитик прогнозирует рост цен на Украине на 10-15%

Украинский аналитик Алексей Кущ предсказал рост цен на товары на 10-15% из-за логистических проблем. Премьер-министр Корецкий и эксперт Игнатьев предупреждают, что предстоящая зима будет сложнее прежней из-за энергетических трудностей и дефицита товаров.

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