Финансовый аналитик прогнозирует рост цен на Украине на 10-15%

Украинский аналитик Алексей Кущ предсказал рост цен на товары на 10-15% из-за логистических проблем. Премьер-министр Корецкий и эксперт Игнатьев предупреждают, что предстоящая зима будет сложнее прежней из-за энергетических трудностей и дефицита товаров.