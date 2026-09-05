Финансовый аналитик прогнозирует рост цен на Украине на 10-15%

Украинский аналитик Алексей Кущ предсказал рост цен на товары на 10-15% из-за логистических проблем. Премьер-министр Корецкий и эксперт Игнатьев предупреждают, что предстоящая зима будет сложнее прежней из-за энергетических трудностей и дефицита товаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Историк Сапелкин ...
- Харизматичные пре...
- Какие версии исче...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым