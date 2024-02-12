Слуцкий: авторы идеи обмена пленных на останки Столыпина – террористы

TASS/URA.RU Идея об обмене останков российского государственного деятеля Петра Столыпина на пленных боевиков ВСУ является кощунственной иронией, а ее авторы – террористами-эксгуматорами, заявил кандидат на должность президента РФ от ЛДПР Леонид Слуцкий.