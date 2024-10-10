В Ростове-на-Дону проведены проверочные мероприятия в сфере миграции

По инициативе Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с участковыми уполномоченными полиции донского главка МВД во взаимодействии с УФСБ России по Ростовской области, ВСО СК РФ по Ростовскому гарнизону, а также представителями военного комиссариата при силовой поддержке Росгвардии в рамках проведения второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» проведены проверочные мероприятия на территории строительного объекта в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону.