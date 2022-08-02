В Туве полицейские выявили факты хищения бюджетных денежных средств бухгалтером Управления образования городской администрации

Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчиский» установлены факты хищения бюджетных денежных средств.
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