В Туве полицейские выявили факты хищения бюджетных денежных средств бухгалтером Управления образования городской администрации

Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчиский» установлены факты хищения бюджетных денежных средств.

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