Попытка Орбана уговорить Зеленского обменять 700 пленных провалилась

Украина отвергла предложение Венгрии об обмене 700 военнопленными с Россией. Премьер-министр Виктор Орбан заявил об этом на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, сообщило РИА «Новости».
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