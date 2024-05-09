Посол Ноздрев: Япония стремится исказить историю, ретушируя неудобные темы

Власти Японии искажают историю, отодвигая на задний план неудобные темы и черные страницы прошлого страны, при этом определенные стремления рефлексии над событиями Второй мировой войны оказываются единичными.
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