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Guardian: В ЕС разработали план по защите неба Украины от ракет ВС России

Guardian: В ЕС разработали план по защите неба Украины от ракет ВС России

В Европе придумали план «Небесный щит» по защите воздушного пространства над Украиной.В Евросоюзе разработали план по защите воздушного пространства над Киевом и Западной Украиной, сообщило издание The Guardian.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пусть прилетают, мы их С-400 будем сбивать, только и всего.
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21 час.
Андрей Шевченко
С-400 Всех &quot;защитников&quot;с небес спустит  быстро и навсегда!!
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21 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Небесная сотня ждет защитников небес
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18 час.
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