Guardian: В ЕС разработали план по защите неба Украины от ракет ВС России

В Европе придумали план «Небесный щит» по защите воздушного пространства над Украиной.В Евросоюзе разработали план по защите воздушного пространства над Киевом и Западной Украиной, сообщило издание The Guardian.
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