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US Open. Расписание 28 августа. Турнир начнут Джокович, Швентек, Карацев, Мирра Андреева

US Open опубликовал расписание на первый игровой день, 28 августа. На центральном корте имени Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени.

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