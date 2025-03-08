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Суд в США потребовал от Китая $24 млрд из-за распространения COVID-19

Суд в США потребовал от Китая $24 млрд из-за распространения COVID-19

Суд американского штата Миссури обвинил Китай в сокрытии данных о распространении COVID-19 и постановил взыскать с властей $24 млрд, передает The New York Times.

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Комментарии
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Александр Бабин
Ну и наглецы а они доказали это.Может у себя лучше бы поискали
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23 час.
Svetlana Kuzmina
Насколько я понимаю, лаборатория в Китае, американская, так почему отвечать должен Китай? Разработчик вируса тоже американец, т.ч. Китай вправе требовать выплаты от США и верхушки демократической партии: Сороса, Ротшильда, Рокфеллера, Байдена, Обамы и Горгоны-Хиллари - вот кто главные виновники.
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23 час.
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