Суд в США потребовал от Китая $24 млрд из-за распространения COVID-19

Ну и наглецы а они доказали это.Может у себя лучше бы поискали

Svetlana Kuzmina

Насколько я понимаю, лаборатория в Китае, американская, так почему отвечать должен Китай? Разработчик вируса тоже американец, т.ч. Китай вправе требовать выплаты от США и верхушки демократической партии: Сороса, Ротшильда, Рокфеллера, Байдена, Обамы и Горгоны-Хиллари - вот кто главные виновники.