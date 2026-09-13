Китай летит напрямик, Европа кружит: как Россия изменила правила игры в небе

Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался, что после потери доступа к российскому воздушному пространству им приходится удлинять маршруты рейсов в Азию, пишет Reuters.
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