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Китай летит напрямик, Европа кружит: как Россия изменила правила игры в небе

Китай летит напрямик, Европа кружит: как Россия изменила правила игры в небе

Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался, что после потери доступа к российскому воздушному пространству им приходится удлинять маршруты рейсов в Азию, пишет Reuters.

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