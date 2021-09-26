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Лавров и Педерсен обсудили продвижение политического процесса в Сирии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гайр Педерсен на встрече в пятницу обсудили урегулирование в арабской республике и вопрос возобновления работы Конституционного комитета.

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