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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер Цзю назвал возможных соперников Тимофея: «Чарло – лучший вариант, Лубин тоже подходит»

«Следующий соперник для Тима? Чарло – определенно лучший вариант. Все хотели бы этого боя, но мы точно не будем зацикливаться на нем.

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