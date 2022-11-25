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Кейн про 0:0 с США: «Ничья – неплохой результат. После первой игры люди думали, что Англия будет сметать все на своем пути, но это не так»

Харри Кейн прокомментировал нулевую ничью со сборной США. – Не лучшая игра, конечно. Мы хорошо владели мячом, но у нас не было конечного продукта.

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