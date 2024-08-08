СК попросит суд о заочном аресте украинской журналистки Соколовской

Следственное управление по Москве в пятницу планирует обратиться в Останкинский районный суд с ходатайством о заочном аресте украинской журналистки Янины Соколовской, обвиняемой в распространении недостоверной информации о российской армии.
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