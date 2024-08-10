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Почему нужно давать детям совершать ошибки?

Почему нужно давать детям совершать ошибки?

Дедушка Рубус узнал у эксперта, что у неудач тоже есть положительная сторона! 123RF/legion-media.ru Этот материал нам помогли подготовить: Валентина Красникова — мама 17 детей, общественный деятель, автор тренингов и книг, основательница Школы «МегаМамы», женский коуч, эксперт федеральных каналов, и герой мультсериала «Дракошия» — Дедушка Рубус.

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