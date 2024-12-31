На сколько можно оставлять собаку одну дома, чтобы она не грустила

﻿Домашние любимцы — это неисссякаемый источник нежности и радости, когда в твоем доме живет кошка или собака, ты никогда не будешь чувствовать себя там одиноким приятно проводить время с питомцем, рано или поздно приходится выходить из дома и идти по дома, чтобы они не грустили? кошки в этом плане более самостоятельны, то с собаками дела обстоят сложнее.