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Кухня и дом

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На сколько можно оставлять собаку одну дома, чтобы она не грустила

На сколько можно оставлять собаку одну дома, чтобы она не грустила

﻿Домашние любимцы — это неисссякаемый источник нежности и радости, когда в твоем доме живет кошка или собака, ты никогда не будешь чувствовать себя там одиноким приятно проводить время с питомцем, рано или поздно приходится выходить из дома и идти по дома, чтобы они не грустили? кошки в этом плане более самостоятельны, то с собаками дела обстоят сложнее.

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