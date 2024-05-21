Политолог Асафов представил доклад о «культуре отмены» против РФ

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Политолог Александр Асафов представил расширенный доклад на тему «Культура отмены как механизм политического давления неоколониализма для поддержания однополярного мироустройства».
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