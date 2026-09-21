"Мария-Ра" еще два года будет работать под своим названием после продажи

Переговоры о покупке с ретейлером ведет группа "Лента" Сотрудникам "Марии-Ра" сообщили о продаже торговой сети петербургскому бренду "Лента", пишет "Банкфакс" со ссылкой на несколько источников.
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