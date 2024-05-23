Володин: прогрессивная налоговая шкала не должна коснуться участников СВО

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по улучшению налоговой системы предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников специальной военной операции.
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