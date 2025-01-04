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Исак забил в 6 турах АПЛ подряд. Швед котируется самым вероятным автором гола в матче с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» примет «Ньюкасл» в 20-м туре АПЛ. «Ньюкасл» – фаворит за 1.90. На «шпор» предлагается коэффициент 3.

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