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Неужели США превращаются в коммунистическое государство?

Неужели США превращаются в коммунистическое государство?

В последнее время в США все чаще говорят о коммунизме. Республиканцы и сторонники правых взглядом в первом полугодии использовали слова «коммунизм» или «коммунист» в среднем примерно в 626 публикациях еженедельно, подсчитала газета The Washington Post, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года Изображение: milwaukeeindependent.

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