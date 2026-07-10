Неужели США превращаются в коммунистическое государство?

В последнее время в США все чаще говорят о коммунизме. Республиканцы и сторонники правых взглядом в первом полугодии использовали слова «коммунизм» или «коммунист» в среднем примерно в 626 публикациях еженедельно, подсчитала газета The Washington Post, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года Изображение: milwaukeeindependent.