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Российская армия освободила Курахово 

Российская армия освободила Курахово 

Курахово является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасского региона. По данным Минобороны, в ходе боевых действий противник понёс серьёзные потери: уничтожено около 80% личного состава - свыше 12 тысяч человек, а также более 3 тысяч единиц вооружений и военной техники.

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