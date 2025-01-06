Российская армия освободила Курахово 

Курахово является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасского региона. По данным Минобороны, в ходе боевых действий противник понёс серьёзные потери: уничтожено около 80% личного состава - свыше 12 тысяч человек, а также более 3 тысяч единиц вооружений и военной техники.