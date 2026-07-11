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Человечество близится к третьей мировой войне – спецпредставитель Сигал

Человечество близится к третьей мировой войне – спецпредставитель Сигал

Специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актер Стивен Сигал заявил, что на сегодняшний день «выживание человечества стоит на кону», так как оно как никогда близко подошло к началу третьей мировой войны.

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