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ФИФА и FIFPro обсуждают протокол действий при жаре. На матчах ЧМ-2026 не всегда соблюдались рекомендации профсоюза

ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPRO поддерживают постоянный диалог во время чемпионата мира на фоне опасений по поводу условий на матчах, сообщает ESPN.

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