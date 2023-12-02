Россия впервые с марта 2022 г вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

РИАМО - 2 дек. Россиявернулась в топ-5 крупнейших поставщиков зерна в Европейский союз (ЕС). С марта 2022 года зафиксированы максимальные объемы закупок, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
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