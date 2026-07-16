В Германии пожаловались на рост ДТП от электросамокатов

Количество ДТП с участием электросамокатов в которых пострадали люди выросло в Германии в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 38,1%, сообщила 16 июля пресс-служба федерального статистического управления Германии.
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