Россиянам рассказали о нюансах индексации пенсий. Какие изменения наступят в 2025 году?

В России индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля. Это позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, рассказала завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.