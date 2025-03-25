Главное - мнение ямальских мам о наполнении подарочной сумки для рожениц

Сегодня в перинатальном центре Салехарда спрашивали совета у будущих рожениц. Чем лучше наполнить подарочную сумку для ямальских мам, поступающих перед родами в перинатальные центры и родильные дома округа.
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