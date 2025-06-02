Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД уличил Киев в попытках удара по приграничью России перед переговорами

МИД уличил Киев в попытках удара по приграничью России перед переговорами

Украинские военные пытаются ударить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по приграничным районам России перед переговорами представителей Москвы и Киева в Стамбуле.

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