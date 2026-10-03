Бруну Фернандеш призвал Португальскую футбольную федерацию урегулировать конфликт с Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш, получивший капитанскую повязку после скандального отъезда Криштиану Роналду из расположения национальной команды, поддержал 41-летнего форварда и заявил, что его наследие останется незыблемым, несмотря на сложившуюся ситуацию.