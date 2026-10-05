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Царьград

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В Мытищах водитель сбил 13-летнего мальчика на электросамокате

В Мытищах водитель сбил 13-летнего мальчика на электросамокате

Водитель «Фольксвагена» сбил 13-летнего мальчика на электросамокате, когда тот пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Коминтерна в Мытищах; пострадавшего доставили в больницу.

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