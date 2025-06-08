Актер Том Хиддлстон вышел на публику с беременной женой Зави Эштон

Голливудский актер Том Хиддлстон станет отцом во второй раз. Об этом сообщает издание Daily Mail. 44-летний Том Хиддлстон и 40-летняя Зави Эштон в разговоре с журналистами издания Vogue сообщили о том, что вновь станут родителями.
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