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Происшествия

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В Хабаровском крае сотрудники полиции и представители «Движения Первых» вручили паспорта подросткам, достигшим 14-летнего возраста

Полицейские совместно с главой администрации Нанайского района и активистами «Движения Первых» в торжественной обстановке вручили 15 школьникам главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации.

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