Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Батт
    Большинство постсоветских стран готовы продаться США.«Рубли – фигня, л...
  • Валерий Цымбулов
    вот это то и есть или нет ИНТЕЛЛЕКТ.  То-есть пустой и глупый трёп! А интеллект подразумевает скрупулёзный анализ, ко...Вот это поворот —...
  • HotRS
    Вообще-то она развалилась по вине царя. Слабого царя.Россия ежегодно т...

Конец "Великолепного века": коркинских цыган, убивших таксистку, поймали на новом преступлении

Конец "Великолепного века": коркинских цыган, убивших таксистку, поймали на новом преступлении

Русский компас Скриншот видео ГУ МВД по Челябинской области. СОБР с кувалдами наперевес вломился в цыганский коттедж и обнаружил там интересную картину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                           Пока  Бастрыкин не выведет на чистую воду всех хапуг (чиновников, ментов) до тех пор будут происходить такие и более страшные преступления!!!
Ответить
1 час.
ВЕ
Валентина Евсеева
Цыгане выходцы из Индии. Разбрелись по всему миру.
Ответить
1 час.
Владимир Ботюк
Лучше уж депортировать в Таджикистан,такие же &quot;ценные специалисты&quot;.
Ответить
33 мин.

Картина дня

наверх