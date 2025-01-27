Конец "Великолепного века": коркинских цыган, убивших таксистку, поймали на новом преступлении

Русский компас Скриншот видео ГУ МВД по Челябинской области. СОБР с кувалдами наперевес вломился в цыганский коттедж и обнаружил там интересную картину.
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