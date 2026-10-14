Взрыв произошёл в центре города Винница в Украине, сообщил "Страна.ua". Событие совпало с объявленной в области воздушной тревогой, как указано на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.
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