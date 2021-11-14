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Эксперт оценила положение с продовольствием в Северной Корее

Эксперт оценила положение с продовольствием в Северной Корее

Признание Ким Чен Ыном непростого положения с обеспечением продовольствия в Северной Корее, подчеркивает серьезность ситуации, заявила эксперт из Вашингтона Дженни Таун в интервью журналу Der Spiegel, опубликованном 9 ноября на сайте издания.

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