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Cтраховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях

Международные и российские страховые компании перестали покрывать или резко подняли ставки на покрытие военных и террористических рисков для судов, перевозящих грузы в Азовском и Черном море, пишет РБК со ссылкой на источники в российской судоходной отрасли и страховой индустрии.

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