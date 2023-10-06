Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    А с какого такого исторического момента АДГ стала пророссийской партией?? Она выступает за независимость ФРГ от пиндо...Демократия Гестап...
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Демократия Гестапо. В ФРГ бьют и травят лидеров пророссийской партии АДГ

Демократия Гестапо. В ФРГ бьют и травят лидеров пророссийской партии АДГ

И как они смеют теперь даже заикаться о демократии и каких-то там свободах? То, что произошло в Германии с лидерами партии "Альтернатива для Германии", в преддверии выборов в Баварии, я даже не знаю, с чем можно сравнить.

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Комментарии
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Александр Рожков
Зверье.
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7 час.
Анатолий Витушкин
Ничего нового. Германия- родина фашизма, школа гестапо не утрачена, политические убийства -обычное дело.
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3 час.
Игорь Василевский
А с какого такого исторического момента АДГ стала пророссийской партией?? Она выступает за независимость ФРГ от пиндосии, за право на свою внутреннюю и внешнюю политику, за христианские ценности. И это созывучно с политиков РФ, не более! Ну, а отношение властей к оппозиции... Это в истории уже было. Для Германии окончилось трагично.
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23 мин.

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