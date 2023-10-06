Демократия Гестапо. В ФРГ бьют и травят лидеров пророссийской партии АДГ

Игорь Василевский

А с какого такого исторического момента АДГ стала пророссийской партией?? Она выступает за независимость ФРГ от пиндосии, за право на свою внутреннюю и внешнюю политику, за христианские ценности. И это созывучно с политиков РФ, не более! Ну, а отношение властей к оппозиции... Это в истории уже было. Для Германии окончилось трагично.