На Южном Урале обсудят молодежную политику

В Челябинске пройдет семинар для регионов УрФО. В город съедутся специалисты по делам молодежи из Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
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