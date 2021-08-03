Аргументы недели

97 534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Корнаковский
    Предложение по Крылову: А вы, друзья, как не садитесь...«Это изменит жизн...
  • Игорь Корнаковский
    Предложение по Крылову: А вы, друзья, как не садитесь...«Это изменит жизн...
  • Михаил Козырев
    Было бы удивительно, если бы они этого не делали. На то и армия, чтобы воевать, чтобы готовиться к войне. Вот "европе...ВСУ готовятся к в...

На Южном Урале обсудят молодежную политику

На Южном Урале обсудят молодежную политику

В Челябинске пройдет семинар для регионов УрФО. В город съедутся специалисты по делам молодежи из Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх